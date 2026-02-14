Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaman
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

00:4114/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Tofaş araç hurdaya dönerken, sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki 42 APK 93 plakalı Hyundai marka otomobil ile Cihat B. yönetimindeki 70 DK 038 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Tofaş, yol kenarındaki yön levhasına çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. 

Öte yandan, kaza sonrası Tofaş sürücüsü ve yakınlarının araç içerisindeki ses sistemi ve hoparlörleri sökmeleri dikkat çekti. Polisin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


#Karaman
#Trafik kazası
#Hurda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?