Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Tofaş, yol kenarındaki yön levhasına çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.