Kazankaya Kanyonu doğaseverlerin yeni adresi olmaya hazırlanıyor

Bir yandan doğal çeşitliliği artırırken bir yandan da insanların yürüyüş kolaylığını sağlamak istediklerini dile getiren Özkan, "Ziyaretçilerin coğrafyayı ve kanyonu daha iyi tanımalarını temin etmek üzere düzenlemeler yapıyoruz. Bunlardan birisi de bizim Bakacak Kaya diye ifade ettiğimiz kayalık üzerinde yapılan teras ve o teras alanına ulaşım yollarıydı. İlk etap ihalesini bitirmiştik. İnşallah kısa zamanda ikinci etap ihalesini de gerçekleştireceğiz. Son etapla birlikte alanı insanımızın hem göz önüne hem de kullanımına açmış olacağız." diye konuştu.