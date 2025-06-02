Yer yer kasayı kontrol eden A.T. altınları ve ziynet eşyalarının kutularını görünce E.K.'dan hiç şüphelenmedi. Ancak bu durum A.T. bir düğün davetine katılana kadar sürdü. Kasadan bir çeyrek altın alarak düğün törenine katılan A.T. ve eşi K.T. ismini kurdeleye yazarak gelin ve damada taktı.