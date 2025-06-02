10 milyonluk altın oyunu böyle bozuldu. Çanakkale’de bir maden ocağı sahibi olan A.T., ev işlerine yardımcı olması için işe aldığı E.K tarafından 10 milyon TL değerinde altınla dolandırıldı. Gerçek, ailenin bir düğünde taktığı çeyrek altının sahte çıkmasıyla ortaya çıktı.
Çanakkale’de ev işlerine yardımcı olarak çalışmaya başlayan Emel K., görevli olduğu evdeki kasayı fark edince akılalmaz bir plan yaptı.
Ev sahibinin güvenini kazanan ve tüm anahtarları alan E. K., her gün temizlik yapmak için eve gelerek evdeki kasadan ev sahibine fark ettirmeden milyonlarca liralık altın çaldı.
Aylarca fark edilmedi
Evin temizliği sırasında yatak odasındaki kasayı fark eden hizmetli E.K., evdeki anahtarlarla kasayı açtı ve her gün kasadan bir çeyrek altın alıp, yerine sahtelerini koydu.
7 ayda 37 adet çeyrek altını sahteleriyle değiştiren E.K. yakalanmadığını fark edince bu sefer de 17 adet 22 ayar bileziği imitasyon bileziklerle yer değiştirdi. İşi ilerleten ve farklı bir boyuta taşıyan E.K., özel parçaların düşük ayarlı olanlarını da kuyumculara sipariş vererek yaptırdı.
Yer yer kasayı kontrol eden A.T. altınları ve ziynet eşyalarının kutularını görünce E.K.'dan hiç şüphelenmedi. Ancak bu durum A.T. bir düğün davetine katılana kadar sürdü. Kasadan bir çeyrek altın alarak düğün törenine katılan A.T. ve eşi K.T. ismini kurdeleye yazarak gelin ve damada taktı.
Hırsızlık, gelin ve damat altınları bozdurmak için kuyumcuya götürdüğünde ortaya çıktı. Altının sahte olduğunu öğrenen gelin ve damat durumu aileye bildirdi. Durumdan şüphelenen A.T., kasadaki tüm altınları alarak kuyumcuya götürdü.
Altınlarının tamamının sahte olduğunu öğrenen A.T. hizmetli E.K.'dan şikayetçi oldu. Emniyette hakkındaki suçlamaları kabul eden E.K., altınları sahteleriyle yer değiştirdiğini, paraları ise oyun sitelerinde kaybettiğini söylerdi. E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken aynı yöntemle Gökçeada'da da bir aileyi dolandırdığı ortaya çıktı.