KİPTAŞ yandaşa ev dağıttı

Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Piyasaların gözü Hürmüz'de
Haftaya temkinli başlayan küresel piyasaların odağında yine Orta Doğu'daki gerilim var. ABD’nin İran’a yönelik doğrudan hava saldırısı sonrası tansiyon yükselirken, Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali fiyatlamalar üzerinde ana risk unsuru olarak öne çıkıyor. Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle çıkmaza sürüklenen küresel ekonomi şimdi de petrol fiyatlarında ani artış tehdidiyle karşı karşıya.
KİPTAŞ'tan yandaşa yarı fiyatına ev
İmamoğlu’nun “kasası” Adem Soytekin itirafçı olduktan sonra savcılığa verdiği ifadede KİPTAŞ’tan yandaşlara bazen yarı fiyatına, bazen de 5’te 1 fiyatına ev verdiklerini anlattı. Soytekin’in “VIP” olarak adlandırdığı 100 kişilik listede akrabalar, CHP’li delegeler, oyuncular, futbolcular ve avukatlar var.
Orkun’dan F.Bahçe’ye yeşil ışık
Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli kulübün gündemine Benfica'nın Türk yıldızı geldi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, hocası Bruno Lage ile sorunlar yaşayan ve ayrılığa sıcak bakan Orkun Kökçü de gelen teklifleri değerlendirecek.