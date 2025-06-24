KİPTAŞ yandaşa ev dağıttı

Piyasaların gözü Hürmüz'de

Haftaya temkinli başlayan küresel piyasaların odağında yine Orta Doğu'daki gerilim var. ABD’nin İran’a yönelik doğrudan hava saldırısı sonrası tansiyon yükselirken, Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali fiyatlamalar üzerinde ana risk unsuru olarak öne çıkıyor. Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle çıkmaza sürüklenen küresel ekonomi şimdi de petrol fiyatlarında ani artış tehdidiyle karşı karşıya.



