Kırmızı altını tarlasına ekti: 4 yılın sonunda köşeyi döndü gramını 600 TL'den satıyor

"HEDEFİMİZ BU ÜRÜNÜ, KAYISININ YANINDA İKİNCİ BİR ÜRÜN HALİNE GETİRMEK"

Yoğun taleplere yetişemediklerini ifade eden Akçin, "Türkiye'nin dört bir yanına soğan gönderiyoruz. Asıl hedefimiz ise Malatya'da su istemeyen bu ürünü yaygınlaştırmak ve kayısının yanında ikinci bir ürün haline getirmek." dedi. Safranın tıbbi ve aromatik bir bitki olduğunu ilaç kozmetik ve gıda takviyesi sektörlerinde yoğun şekilde kullanıldığını aktaran Akçin, özellikle İstanbul'da yerli safrana büyük ilgi olduğunu bazı işletmelerin İran safranı satışını bırakarak tamamen yerli ürüne yöneldiğini söyledi.