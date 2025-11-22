Kırmızı reçete vurgunu

Güvenli e-ticarette herkes kazanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için kasım ayı indirimleri başta olmak üzere sektördeki denetimleri sıkılaştırdıklarını söyledi. Türkiye E-Ticaret Haftası etkinliğinin açılışında konuşan Bolat, "Güvenli bir dijital ticaret ortamı, hem tüketiciyi koruyacak hem de sektöre duyulan güveni artıracak" dedi. Bolat, Türkiye'nin e-ticaret sektöründe uluslararası yatırımcılar için çok cazip olduğunu da vurguladı.



