Kırmızı reçete vurgunu

Güvenli e-ticarette herkes kazanıyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için kasım ayı indirimleri başta olmak üzere sektördeki denetimleri sıkılaştırdıklarını söyledi. Türkiye E-Ticaret Haftası etkinliğinin açılışında konuşan Bolat, "Güvenli bir dijital ticaret ortamı, hem tüketiciyi koruyacak hem de sektöre duyulan güveni artıracak" dedi. Bolat, Türkiye'nin e-ticaret sektöründe uluslararası yatırımcılar için çok cazip olduğunu da vurguladı.
112 milyon liralık sahte reçete vurgunu
Balıklı Rum Hastanesi’nde Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın öncülüğünde eczacıların da içinde bulunduğu grup, başkalarının kişisel verilerini ele geçirerek hastane kaydı olmayan kişiler adına özellikle kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar için sahte reçeteler düzenledi. Bu reçeteler SGK’ya fatura edilerek kurum 112 milyon TL zarara uğratıldı. Şüphelilerden 6’sı gözaltına alındı, bir kişi firari. İlaçların bir kısmının yabancı uyruklu kişilere satıldığı da belirlendi.
Fenerbahçe'de devre arası harekatı
Devre arasında kadrosunu takviye etmek isteyen Fenerbahçe’de stoper ve forvet bölgesi öne çıkıyor. Stoper için Al Ahli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Merih Demiral için temasa geçildi. Forvette ise listenin ilk sırasında yer alan Atletico Madrid'den Alexander Sörloth için başkan Sadettin Saran'ın bizzat devreye gireceği kaydedildi.