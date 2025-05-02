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Kış geri döndü: Mayıs ayında her yer bembeyaz oldu

Kış geri döndü: Mayıs ayında her yer bembeyaz oldu

18:352/05/2025, Cuma
IHA
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sağanak yağış ardından yağan dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve dolu yağışı uyarısı yaptığı Uşak'ta yağış Sivaslı ilçesinde öğleden sonra başladı.

KISA SÜREDE ETKİLİ OLDU


Kısa sürede etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, sağanak yağış ardından yağan dolu ise sokaklar ve tarlaları beyaza bürüdü. İhbarlar üzerine dolu yağışı yoğun olan sokaklara Sivaslı Belediyesi'ne ait iş makineleri yönlendirildi. Bazı bölgelerde dolu yağışı 10 cm ulaşırken, iş makineleri yollardaki doluyu küredi.

Sürücüler, sağanak ve dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise evlerini ve işyerlerini su basmaması için önlem aldı.

Öte yandan, dolu yağışı nedeniyle bazı tarlalarda ekili olan ürünler zarar gördü.

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