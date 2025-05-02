Kış geri döndü: Mayıs ayında her yer bembeyaz oldu

KISA SÜREDE ETKİLİ OLDU





Kısa sürede etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, sağanak yağış ardından yağan dolu ise sokaklar ve tarlaları beyaza bürüdü. İhbarlar üzerine dolu yağışı yoğun olan sokaklara Sivaslı Belediyesi'ne ait iş makineleri yönlendirildi. Bazı bölgelerde dolu yağışı 10 cm ulaşırken, iş makineleri yollardaki doluyu küredi.