Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Kıyıda güneşlenen Akdeniz foku ilgi odağı oldu

Kıyıda güneşlenen Akdeniz foku ilgi odağı oldu

18:193/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Koyunbaba sahilinde kıyıya çıkan bir Akdeniz foku, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu gözlenen Akdeniz foku, bir süre sahilde hareketsiz şekilde uzanarak vakit geçirdi.

O anları fark eden sahildeki vatandaşlar, nadir görülen fokun etrafında toplandı. Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları ise Akdeniz fokunu uzun süre görüntüledi.

Sahildeki hareketlilik sırasında bir vatandaşın foka temas etmesi üzerine irkilen hayvan, kısa süre sonra bulunduğu yerden ayrılarak yeniden denize girdi.

Fok, bir süre su yüzeyinde görüldükten sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, yapılan gözlemlerde Akdeniz fokunun kuyruğunda yara bulunduğu dikkati çekti.

Akdeniz foklarının koruma altında olduğu hatırlatılırken, uzmanlar bu tür canlılara yaklaşılmayacağını ve temas edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

#Muğla
#Bodrum
#Akdeniz Foku
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2. dönem ortak sınav örnek konu-soru dağılım tabloları yayımlandı