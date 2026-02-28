Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kız öğrencilerle samimi buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası İstanbul'da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti

Kız öğrencilerle samimi buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası İstanbul'da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti

23:3528/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da gerçekleştirilen iftar programının ardından Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
#Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Uzmanlardan "öğünü atlamayın" uyarısı: Sahura kalkmadan oruç tutmak sağlıklı mı?