Konya Ovası’nda karsız sezon endişesi: 'Seraların ısıtılması arazilerin kontrol edilmesi gerek'

Aşırı soğuklar ve don olayının özellikle hububat tarlalarında sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, tarımsal üretimde kar yağışının önemine dikkat çekerek, "Kış aylarına girdiğimiz bu dönemlerde ilçelerimizde güzel kar yağışları oldu. Lakin şehir merkezine yakın tarlalarda ve şehir merkezinde yağışlar olmadı. Tabii bu yağışların devam etmesi gerekiyor. Çünkü tarımsal üretimde kar yağışının önemi çok fazla. İlerleyen dönemlerde inşallah kar yağışları devam eder. Kar yağışları ile beraber özellikle yüksek kesimlere yağan kar yağışları aşırı soğuklarda şehir merkezinde kendisini hissedilir seviyede düşürdü. Şu anda şehir merkezinde yoğun bir sis ve oldukça düşük bir sıcaklık seyrediyor. Bu da bazen dönem dönem dona çekebiliyor.





KAR YAĞMAYAN BÖLGELERDE KONTROL ŞART





Don olan bölgelerde eğer hububat tarlalarında üzeri açıksa yani kar yağmadıysa ve don olduysa birtakım problemler oluşabilir. Özellikle soğuğa dayanıksız hububat çeşitlerinde soğuk zararı çok fazla gözükebilir. Çiftçilerimizin hava yağışlarının azaldığı dönemlerde ara ara arazilerine gidip bu kontrolleri yapmaları gerekmekte. Özellikle kar yağmayan bölgelerde açıkta bulunan hububatların yapraklarında herhangi bir sıkıntı olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Burada tabii mutlaka bir ziraat mühendisine de danışmaları gerekiyor. Gerekli uygulamaları ve gerekli reçeteyi ziraat mühendisinden aldıktan sonra kısa bir süre içerisinde de bunları uygulaması gerekiyor" dedi.







