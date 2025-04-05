Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'da markette yangın: Beş yaşındaki Muhammed öldü, beş kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da markette yangın: Beş yaşındaki Muhammed öldü, beş kişi hastaneye kaldırıldı

00:535/04/2025, суббота
DHA
Sonraki haber

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangında, işletme sahibi Alpay Örgün'ün (44) oğlu Muhammed Kaan Örgün (5), alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Yangında, dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi ile elinden yaralanan 1 itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Akşehir ilçesi Yenimahalle, Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki markette çıktı. Alpay Örgün'e ait marketten yükselen alevler, bir anda apartmana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, markette alevler arasında kalan Alpay Örgün'ün oğlu Muhammed Kaan Örgün'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

 Yangında, dumandan etkilenen Alpay, eşi Selma (46) ve çocukları Poyraz Ali (8) Batuhan Örgün (20) ile elinden yaralanan itfaiye görevlisi Ramazan İçel, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Konya
#Yangın
#Market
#Ölüm

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Konutlarda ne kadar zam olacak? EPDK açıkladı