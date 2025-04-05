Konya'da markette yangın: Beş yaşındaki Muhammed öldü, beş kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, markette alevler arasında kalan Alpay Örgün'ün oğlu Muhammed Kaan Örgün'ün cansız bedeniyle karşılaştı.