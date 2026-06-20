Kornalar sussun, inşaatlar dursun: ÖSYM Başkanı'ndan 2 milyon 425 bin 560 aday için kritik çağrı

921 bin aday ilk kez sınava girecek





YKS'nin en dikkat çekici verilerinden biri ilk kez sınava katılacak aday sayısı oldu. Bu yıl 921 bin 248 kişi üniversite sınavı heyecanını ilk kez yaşayacak. Öte yandan 665 bin 113 aday ikinci, 447 bin 67 aday üçüncü, 198 bin 904 aday dördüncü kez sınava girerken, 193 bin 296 kişi ise beşinci veya daha fazla kez üniversite hayalinin peşinden koşacak.