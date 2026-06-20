Kornalar sussun, inşaatlar dursun: ÖSYM Başkanı'ndan 2 milyon 425 bin 560 aday için kritik çağrı

YKS maratonu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlıyor. Türkiye genelinde 2 milyon 425 bin 560 adayın katılacağı TYT öncesinde ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. ÖSYM Başkanı Ersoy, bu önemli sınav sırasında sessiz olunması çağrısı yaptı: “Adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım, korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim.” diyerek milyonlarca aday için çağrıda bulundu.
Milyonlarca adayın üniversite hayalini belirleyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav öncesinde vatandaşlara çağrıda bulunarak adayların olumsuz etkilenmemesi için sessiz olunmasını istedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu yıl TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu.
921 bin aday ilk kez sınava girecek
YKS'nin en dikkat çekici verilerinden biri ilk kez sınava katılacak aday sayısı oldu. Bu yıl 921 bin 248 kişi üniversite sınavı heyecanını ilk kez yaşayacak. Öte yandan 665 bin 113 aday ikinci, 447 bin 67 aday üçüncü, 198 bin 904 aday dördüncü kez sınava girerken, 193 bin 296 kişi ise beşinci veya daha fazla kez üniversite hayalinin peşinden koşacak.
Sınav maratonunun ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15'te yapılacak. AYT'ye 1 milyon 627 bin 960 aday katılacak.
Aynı gün saat 15.45'te gerçekleştirilecek Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 203 bin 639 aday üniversite hedefi için ter dökecek.
87 yaşındaki aday da yarışta: İşte sınavın dikkat çeken rakamları
YKS'nin dikkat çeken verileri arasında adayların yaş dağılımı da yer aldı. Sınavın en genç adayı 16 yaşında olurken, en yaşlı adayın 87 yaşında olduğu açıklandı.
Ayrıca 50 yaş ve üzerindeki 20 bin 158 kişi de üniversite hayaliyle sınava başvurdu. Bu yıl sınava giren adayların 1 milyon 324 bin 509'unu kadınlar, 1 milyon 101 bin 119'unu ise erkekler oluşturdu.
Yükseköğretim Kurulu'nun uyguladığı 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 olarak açıklandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik maraton, bugün başlayacak TYT ile ilk sınavını verecek.
ÖSYM Başkanı'ndan sessizlik çağrısı
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav öncesi yaptığı açıklamada vatandaşlardan adaylara destek olmalarını istedi. Ersoy, sınav sırasında oluşabilecek gürültünün öğrencilerin performansını etkileyebileceğine dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı:
"Adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım, korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim."