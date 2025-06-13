Kraliçe kovandan kaçınca olanlar oldu: Denizli'yi arılar istila etti

Arıların bal yapma zamanı olduğu için insanlara saldırmayacağını belirten Hasan Uzkaya, "Galiba buralara yakın bir yerde arı kolonisi vardı. Arılar buraya 3 kilometre kadar uzaklıktan gelebilirler. Kovandan çıkarak kendilerine yeni bir yuva ararlar. Bunlarda herhalde kovandan çıkarak buraya geldiler levhayı buldular burayı geçici olarak sığındılar, belirli süre sonra buradan da giderlerdi. Yoldan geçen vatandaşlar korkmuş ama korkacak bir şey yok. Bunlar ovul arı bunların mideleri bal dolu olduğu için insana saldırmazlar sokmazlar" ifadelerini kullandı.



