Kulaktan kulağa yayılan söylenti 200 yıllık mezarlığı bu hale getirdi: 'Ölülerimizi rahat bırakın'

Aslında bu tamamen mezarlara verilen bir zarar. Çünkü bu sadece bir söylenti, adı üstünde söylenti. Bunun gerçeklik payı yok. Yolun hem diğer tarafında hem de bu tarafında mezarlar var. Yol önceden daha aşağıdaydı, o zaman mezarlar bitişikti. Fakat buradan bir yol geçince mezarlar ayrılmak zorunda kaldı. Hem oradaki mezarlarda hem de buradaki mezarlarda böyle kazılmış birçok mezarımız var. Yani lütfen bunları yapmayalım, ölülerimizi rahat bırakalım. Böyle mezarların içerisinde söylendiği gibi bir şey yok."