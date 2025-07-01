Kum zambakları çıkmaya başladı: Koparmanın cezası 387 bin 141 lira

"KOKLAYAN O KOKUYU UNUTMAZ"





Bitkinin zarar görmemesi için çalışmalar yapan çevre gönüllülerinden Güldane Şahin, "Kum zambaklarımız genelde haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında açar. Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılır. Çok güzel görünümlüdür. Kızgın kumlar içinden beyaz çiçek açar ve koklayan o kokuyu unutamaz. Kökünden sökerek çekmenin veya kaçırmanın cezası 387 bin 141 lira" dedi.