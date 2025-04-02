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Kura Nehri taştı: Ardahan Ovası göle döndü

Kura Nehri taştı: Ardahan Ovası göle döndü

15:122/04/2025, Çarşamba
DHA
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Ardahan'da havaların ısınmasıyla dağlardaki karlar eridi, Kura Nehri taşınca ova göle döndü.

Göle ilçesi sınırlarında doğup Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, dağlardaki karların erimesi nedeniyle taştı. 

Debisi yükselen nehrin taşması sonucu Ardahan Ovası suyla kaplandı. Göle dönen ova, bölge halkının ilgisini çekti.

Bölgeye gelenler, nehrin kenarındaki parklarda göl manzarasında yürüyüş yaptı. Bölgeye gelen Mustafa Kay, "Uzun bir kış geçirdik. Şimdi bahar geldi. Karlar eriyince Ardahan Ovası, göle döndü. Güzel bir hava. Manzaranın keyfini çıkarmaya geldik" dedi.

#ardahan
#kura nehri
#yağış

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