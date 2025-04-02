Kura Nehri taştı: Ardahan Ovası göle döndü

Bölgeye gelenler, nehrin kenarındaki parklarda göl manzarasında yürüyüş yaptı. Bölgeye gelen Mustafa Kay, "Uzun bir kış geçirdik. Şimdi bahar geldi. Karlar eriyince Ardahan Ovası, göle döndü. Güzel bir hava. Manzaranın keyfini çıkarmaya geldik" dedi.