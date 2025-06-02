Kurban Bayramına sayılı günler kaldı: Kurbanlık bıçaklar bileniyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ardahan'da kurban kesecek vatandaşlar, evlerinde bulunan ve körelen bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar kurban için yeni bıçak alırken bazı vatandaşlar ise eski bıçaklarını biletmeyi tercih etti. Bıçakçılar ise vatandaşın talebine yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.