Kurtlar Vadisi yıllar önce anlatmıştı: Epstein belgelerindeki adrenokrom ve kan nakli detayı dehşete düşürdü

Dosyada adı sansürlenmiş bir kişinin yine adı karartılmış bir kişiye 29 Aralık 2020'de gönderdiği bir e-postadan oluşuyor. Söz konusu e-postada bir mesajlaşmanın ekran görüntüleri yer alıyor. E-postayı gönderen kişi, "Kanada'daki arkadaşım, bana dört yaşındayken RT Rudolph ile yaşadığı bu hikayeyi anlattı" diyor.





Ekran görüntülerinde yer alan mesajları gönderen kişi ise "SumGurl07" adlı bir kullanıcı. Bu kullanıcı, 4 yaşındayken adını "RT" olarak verdiği bir kişinin pantolonunun arkasında yatay kırmızı çizgiler gördüğünü söylüyor. Daha sonra kendisine bu çizgilerin, organ/kan toplamak için kullanılan kovaların kapaklarına oturmaktan kaynaklanan "sızmış kanlar" olduğunun söylendiğini iddia ediyor.