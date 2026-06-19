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Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu iki işçi öldü, iki işçi yaralandı

Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu iki işçi öldü, iki işçi yaralandı

22:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
AA
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Kütahya'da bina inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı.

Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makaranın devrilmesi sonucu işçilerin bulunduğu iskele çöktü.



Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan işçilerden Sarı ve Türkoğlu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Diğer yaralı 2 işçinin ise tedavileri sürüyor.

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