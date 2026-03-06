Kütahya’da otomobille çarpışan araç dereye uçtu: Üç kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler İ.U. ve S.B. ile dereye uçan araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



