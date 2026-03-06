Yeni Şafak
Kütahya'da otomobille çarpışan araç dereye uçtu: Üç kişi yaralandı

Kütahya’da otomobille çarpışan araç dereye uçtu: Üç kişi yaralandı

19:176/03/2026, Cuma
IHA
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri köprüden dere yatağına düştü.

Kaza, Tavşanlı-Kuruçay yolu üzerindeki Marangozlar Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçe merkezinden Kuruçay Beldesi yönüne giden İ.U. yönetimindeki 43 U 3804 plakalı otomobil ile Marangozlar Sitesi’nden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki 43 ADJ 361 plakalı otomobil çarpıştı. 

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 43 U 3804 plakalı otomobil, köprü korkuluklarını aşarak dere yatağına uçtu ve yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler İ.U. ve S.B. ile dereye uçan araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Tavşanlı-Kuruçay yolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Kütahya
#Trafik kazası
#Yaralı
