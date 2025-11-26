Kuyumcuda çalışanı bağlayıp, 5 kilo altınla kayıplara karışmıştı: Diyarbakır’da yakalandı

Soygun anı güvenlik kamerada





Öte yandan maskeli ve kask bulunan silah soyguncunun kuyumcuya girerek altınları çantaya doldurttuğu ve sonrasında ise çalışanın ayak, el ve ağzını bantlayıp, altınları da alarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.