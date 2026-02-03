Lapa lapa kar, sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu bölgelerde sağanak ve kar yağışının etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu için ise yeniden sağanak uyarısı yapıldı. İşte il il güncel hava durumu.

1 /9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 3-7 Şubat haritalı hava durumu raporu yayımlandı.

2 /9 Buna göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3 /9 Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği bekleniyor.

4 /9 Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

5 /9 Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

6 /9 9 il için sarı kodlu alarm Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 il için sarı kodlu uyarı verildi.

7 /9 İşte kar ve sağanak yağışın etkili olacağı iller Bitlis, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş Siirt, Van, Batman, Şırnak, Osmaniye.

8 /9 Hafta sonuna dikkat Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Sıcaklıkların yeniden 15 derecelere kadar yükselmesi beklenirken cuma gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. Yağışların Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde kuvvetli gök gürültülü yağışlar şeklinde olması öngörülüyor.

İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürürken Çarşamba günü sıcaklıklar yeniden yükselecek.

