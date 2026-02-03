Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Lapa lapa kar, sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu alarm

Lapa lapa kar, sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu alarm

10:213/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu bölgelerde sağanak ve kar yağışının etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu için ise yeniden sağanak uyarısı yapıldı. İşte il il güncel hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 3-7 Şubat haritalı hava durumu raporu yayımlandı.

Buna göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

9 il için sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 il için sarı kodlu uyarı verildi.

İşte kar ve sağanak yağışın etkili olacağı iller

Bitlis, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş

Siirt, Van, Batman, Şırnak, Osmaniye.

Hafta sonuna dikkat

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Sıcaklıkların yeniden 15 derecelere kadar yükselmesi beklenirken cuma gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. Yağışların Antalya, Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde kuvvetli gök gürültülü yağışlar şeklinde olması öngörülüyor.


İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürürken Çarşamba günü sıcaklıklar yeniden yükselecek. 


İstanbul' kar yağacak mı?

Meteoroloji'nin yayınladığı raporun ardından "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

MGM'nin raporunda, megakent için herhangi bir kar uyarısı yapılmadı.



#kar yağışı
#hava durumu
#sağanak
#meteoroloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 3 Şubat 2026 aktüel ürünleri raflarda satışta! Bugün BİM'de hangi ürünler indirimde olacak?