Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Malatya'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Malatya'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

19:447/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Edirne'de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 kişilik Özdemir ailesinden yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi Arifiye Caddesi üzerindeki Müslüm Özdemir’e ait tek katlı evde çıktı. Prizden çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede evi sardı.

Yangını kendi çabasıyla söndüremeyen Müslüm Özdemir, eşi ve üç çocuğuyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuvvetli yağışın hakim olduğu kentte yağmur altında bekleyen Özdemir ailesi, itfaiye ekiplerine geç kaldıkları iddiasıyla tepki gösterdi. 

 Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın, itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Evde büyük hasar olduğu belirtilirken, inceleme başlatıldı.

#Edirne
#İşçi
#Konteyner
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara Valiliği uyardı: Önce fırtına ardından kar yağışı geliyor