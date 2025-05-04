Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Mantar toplamaya gitti: 6 gündür haber alınamıyor

Mantar toplamaya gitti: 6 gündür haber alınamıyor

15:464/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki evinden mantar toplamak için yaylaya giden 70 yaşındaki dağcıdan 29 Nisan Salı gününden beri haber alınamıyor. AKUT ve gönüllü kuruluşların 6 gündür bölgede yaptıkları çalışmalarda herhangi bir ize rastlayamadı ve arama çalışmaları devam ediyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Kandemir, 29 Nisan Salı günü sabah saatlerinde evinden ayrılarak Zeytinköy Yaylası Karataş mevkine mantar toplamaya gitti. 

Doğa yürüyüşleri yapmayı seven, daha öncesinden de grup veya bireysel olarak aynı bölgeye defalarca mantar toplamaya giden Mevlüt Kandemir'den o saatten itibaren bir daha haber alınamadı.

Ailesinin yaptığı kayıp başvurusunun ardından Mevlüt Kandemir için kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Kayıp dağcının gitmiş olabileceği güzergahlar olan Bağbaşı ve Zeytinköy yaylaları istikametinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor.

Kamu kurum ve gönüllü kuruluşların yaptığı 6 günlük arama çalışmasında çalışmalarda Kandemir'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Bölgeye destek amacıyla gelen İzmir ve Marmaris AKUT ekipleri yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanamamasından dolu arama çalışmalarına son vererek bölgelerine döndüler. Denizli AKUT ekipleri ve Denizli gönüllü kuruluşlar tarafından arama çalışmaları devam ediyor.

#Denizli
#Pamukkale
#Mantar
#AKUT
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı alımı İŞKUR başvuru ekranı