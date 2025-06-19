Mardin'de 'tarihi doku' dönüşümü: Onlarca yapı yıkıldı

"240 adet betonarme eklenti, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yıkım kararı alınmıştır. Mardin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında tespit edilen ve kurulca yıkım kararı alınan 240 yapı, 1'inci Caddenin Yayalaştırma Projesi ve Tarihi Çarşıların Canlandırılması için bu alanda tespit edilen yapılardır. Bunun dışında yaklaşık 1000 adet tarihi dokuya aykırı betonarme eklenti bulunmaktadır.