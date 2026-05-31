Aynı ay içerisinde ikinci kez gerçekleşen ve “Mavi Dolunay” olarak adlandırılan dolunay, İstanbul’dan Bitlis’e, Bursa’dan Kars ve Balıkesir’e kadar birçok şehirde etkileyici manzaralar oluşturdu. Galata Kulesi, Van Gölü, Uludağ ve camilerle aynı kareye giren dolunay, gökyüzünde kartpostallık görüntülere sahne oldu. Öte yandan bu gece yaşanacak Mavi Ay ve Mikro Ay buluşması bir daha 2053'te yaşanacak.
İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Galata Kulesi birlikte görüntülendi.
Her yıl 12 adet dolunay gerçekleşirken bu yıl 13 adet dolunay gerçekleşecek.
Mayıs ayında nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Bu yıl 1 Mayıs ve 31 Mayıs tarihlerinde dolunay gerçekleşti. Aynı ay içerisinde gerçekleşen dolunayın ikincisine "Mavi Ay" ismi veriliyor.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen dolunay oluşturduğu yakamozla izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.
Dolunayın Van Gölü üzerinde tüm ihtişamıyla yükselmesiyle birlikte, Ahlat’ta Van Gölü sahiline akın eden vatandaşlar eşsiz görüntülere tanıklık etti. Ay ışığının göl yüzeyine yansımasıyla oluşan yakamoz izleyenleri mest ederken, birçok kişi bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile kayıt altına aldı.
Van semalarında gece saatlerinde ortaya çıkan ’Mavi Dolunay’, eşsiz görüntüler oluşturarak gökyüzü tutkunlarını kendine hayran bıraktı.
Açık ve sakin havanın etkisiyle net bir şekilde gözlemlenen dolunay, kentin tarihi yapılarıyla birleşince eşsiz manzaralar ortaya çıktı.
Dünya genelinde astronomi meraklılarının merakla beklediği ’Mavi Dolunay’ evresi, Van ve çevresinde net bir şekilde gözlemlendi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Hacı Ömer Camisi birlikte görüntülendi.
Aynı takvim ayı içerisinde ikinci kez gerçekleşen ve "Mavi Dolunay" olarak adlandırılan dolunay, Bursa semalarında Uludağ’ın küçük zirvesi hizasında yükselerek etkileyici görüntüler oluşturdu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolunay ile aydınlatma ışıkları güzel görüntü oluşturdu.
Yılın en küçük ve en uzak dolunayı
Gökyüzü meraklılarını bu gece oldukça nadir görülen bir doğa olayı bekliyor. Aynı takvim ayı içinde ikinci kez gerçekleşen dolunay nedeniyle “Mavi Ay” olarak adlandırılan dolunay, aynı zamanda Dünya’ya en uzak noktalardan birinde oluşacağı için “Mikro Ay” özelliği de taşıyacak. Mikro Ay, Dünya’ya daha yakın olduğu için daha büyük görünen “Süper Ay”ın tam tersi olarak tanımlanıyor.
Bir sonraki 2053'te
Uzmanlar, bu geceki dolunayın yılın en küçük, en uzak ve en sönük dolunayı olacağını belirtiyor. Ay’ın Dünya’ya yaklaşık 406 bin kilometre uzaklıkta olacağı ifade edilirken, boyut farkının çıplak gözle çok belirgin olmayacağı kaydediliyor. Mavi Ay ile Mikro Ay’ın aynı anda yaşanması ise oldukça nadir görülüyor. Uzmanlara göre bu iki olayın yeniden aynı gece gerçekleşmesi için 2053 yılına kadar beklemek gerekecek.