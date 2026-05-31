Bir sonraki 2053'te

Uzmanlar, bu geceki dolunayın yılın en küçük, en uzak ve en sönük dolunayı olacağını belirtiyor. Ay’ın Dünya’ya yaklaşık 406 bin kilometre uzaklıkta olacağı ifade edilirken, boyut farkının çıplak gözle çok belirgin olmayacağı kaydediliyor. Mavi Ay ile Mikro Ay’ın aynı anda yaşanması ise oldukça nadir görülüyor. Uzmanlara göre bu iki olayın yeniden aynı gece gerçekleşmesi için 2053 yılına kadar beklemek gerekecek.