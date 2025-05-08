Mayıs ayında şaşırtan görüntü: İşlek otoyol bir anda beyaza büründü

Mayıs ayında şaşkına çeviren görüntü bu kez Ankara-Niğde Otoyolu'ndan geldi. Yağmur ve dolunun etkili olduğu otoyol, beyaz örtüyle kaplandı.

1 /12 Bölgede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı.





2 /12 Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük Gişeleri mevkisinde sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.





3 /12 Otoyolda dolu yağışının yoğunlaştığı alanlar beyaza büründü.





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