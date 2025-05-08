Mayıs ayında şaşırtan görüntü: İşlek otoyol bir anda beyaza büründü

Mayıs ayında şaşkına çeviren görüntü bu kez Ankara-Niğde Otoyolu'ndan geldi. Yağmur ve dolunun etkili olduğu otoyol, beyaz örtüyle kaplandı.
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Bölgede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı.
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Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük Gişeleri mevkisinde sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
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Otoyolda dolu yağışının yoğunlaştığı alanlar beyaza büründü.
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#Ankara-Niğde Otoyolu
#Gökçehüyük Gişeleri
#Yağmur ve dolu yağışı