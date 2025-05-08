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Mayıs ayında şaşırtan görüntü: İşlek otoyol bir anda beyaza büründü

Mayıs ayında şaşırtan görüntü: İşlek otoyol bir anda beyaza büründü

19:368/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
AA
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Mayıs ayında şaşkına çeviren görüntü bu kez Ankara-Niğde Otoyolu'ndan geldi. Yağmur ve dolunun etkili olduğu otoyol, beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı.



Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük Gişeleri mevkisinde sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.



Otoyolda dolu yağışının yoğunlaştığı alanlar beyaza büründü.



#Ankara-Niğde Otoyolu
#Gökçehüyük Gişeleri
#Yağmur ve dolu yağışı
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