Metan gazı alarmı: Sondaj çalışmasında ortaya çıktı tüm ekipleri seferber etti

Metan gazı nedir?





Metan (CH4), bir karbon atomu ve dört hidrojen atomundan oluşan, oda sıcaklığında gaz halinde bulunan, renksiz ve kokusuz bir hidrokarbondur. Doğal gazın ana bileşeni olan metan, aynı zamanda güçlü bir sera gazıdır ve küresel ısınmaya önemli katkıda bulunur.