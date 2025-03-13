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Metan gazı alarmı: Sondaj çalışmasında ortaya çıktı tüm ekipleri seferber etti

Metan gazı alarmı: Sondaj çalışmasında ortaya çıktı tüm ekipleri seferber etti

11:0413/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
IHA
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan gaz 12 gündür yanmaya devam ederken, AFAD ekipleri bölgede ölçüm yaptı. Alevlerin gözle görülmez hale gelmesine rağmen gaz çıkışı sürerken, AFAD ekipleri bölgede önlem aldı.

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı.



Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi.


Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu.


Günlerdir yanan gaz, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kendiliğinden sönüyordu.


Bunun önüne geçmek isteyen ekipler, gazın çıktığı alanı geçtiğimiz günlerde betonla kapattı.


Alevlerin gözle görülmez hale gelmesine rağmen gaz çıkışı sürerken, AFAD ekipleri bölgedeki gaz seviyesini ölçtü.

Metan gazı nedir?


Metan (CH4), bir karbon atomu ve dört hidrojen atomundan oluşan, oda sıcaklığında gaz halinde bulunan, renksiz ve kokusuz bir hidrokarbondur. Doğal gazın ana bileşeni olan metan, aynı zamanda güçlü bir sera gazıdır ve küresel ısınmaya önemli katkıda bulunur.

#Metan gazı
#Kocaeli
#Kartepe

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