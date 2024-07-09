Meteoroloji ve Valilik uyarmıştı: Ankara sağanağa teslim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'nin peş peşe yaptığı uyarının ardından başkentte beklenen kuvvetli yağış başladı. Bazı vatandaşlar yağışa sokakta yakalanırken yollar dakikalar içerisinde göle döndü. Yurt genelindeki bazı iller için de kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği başkentte kuvvetli yağışın beklendiğini açıkladı. Ankara Valiliği açıklamasında "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzey ve batısında akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
Beklenen yağış Ankara'da başladı.
Dakikalar içerisinde yollar göle dönerken bazı vatandaşlar yağışa sokakta yakalandı.
Yağışın akşam saatlerine kadar yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yurt genelindeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleriyle Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sivas'ın kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Tokat çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde de yarın beklenen sağanağın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.