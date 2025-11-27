13 İlde kar uyarısı





Meteoroloji’nin tahmin haritaları, 1 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin güçlü bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini gösteriyor. Sıcaklıklardaki belirgin düşüşle birlikte Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.





Tablo yağışlı sistemin 2 Aralık Salı gününden itibaren ülkeyi terk edeceğine işaret ediyor. Ancak sıcaklık düşüşünün devam etmesiyle birlikte hafta ortasında, yani 3 Aralık Çarşamba günü değerlerin mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.





Yetkililer, ani sıcaklık değişimleriyle beraber batı bölgelerde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ile doğudaki kar yağışının oluşturabileceği risklere karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.