Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuyla birlikte Türkiye genelinde etkili olacak yeni yağışlı hava sistemine karşı uyarılarını artırdı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke, batıdan doğuya üç farklı hava kuşağının etkisine girecek. Batı bölgelerde şiddetli fırtına beklenirken, iç kesimlerde sağanak yağışların kuvvetleneceği; doğu illerinde ise kar yağışının yeniden görülmeye başlayacağı bildirildi.
Son tahminlere göre bugün iç ve batı bölgelerde bulutluluğun artacağı, Kıyı Ege’den Trakya’ya kadar uzanan hatta yer yer sağanak geçişlerinin etkili olacağı ifade ediliyor. Özellikle Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği belirtilirken, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ile pusun etkisini sürdüreceği kaydediliyor.
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini de duyurdu. Rüzgarın çoğunlukla güney yönlü eseceği, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette hissedileceği aktarıldı. Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de 40–60 km/saat hızla esmesi beklenen rüzgar için vatandaşlara dikkat çağrısı yapıldı.
Cuma Gününden İtibaren Sıcaklıklar Düşüyor
Yetkililer, cuma günü itibarıyla sıcaklıklardaki düşüşle birlikte kar, sağanak ve soğuk havanın aynı anda etkili olacağını belirtiyor. Hafta sonu için 64 ilde meteorolojik alarm verilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu haftaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Çelik, şu anda yağışlı sistemin etkisini azalttığını belirterek, hafta sonuna kadar yalnızca batı bölgelerde yağış görüleceğini söyledi. Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de bugün, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade eden Çelik, "Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak." dedi.
Çelik ayrıca sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normalleri seviyesine ineceğini aktararak, "Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde yine karla karışık yağmur ve kar yağışını hafta sonunda da göreceğiz." açıklamasında bulundu.
İstanbul ve İzmir için özel uyarı
Cengiz Çelik, İstanbul’da bugün ve perşembe günü yağış beklenmediğini, ancak cuma ve cumartesi günleri kentte sağanak ve gök gürültülü sağanakların görüleceğini açıkladı. Sıcaklıkların 18–20 derece arasında seyredeceğini belirtti.
İzmir’de ise hafta boyunca aralıklarla sağanak yağışların etkisini göstereceği, hafta sonunda gelecek yeni sistemin ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış getireceği bildirildi.
Hangi İl Ne Zaman Yağış Alacak? – Gün Gün Liste
Türkiye yeni bir yağışlı hava sistemine hazırlanıyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre;
– Cuma günü sağanaklar başlıyor,
– Pazar günü ise 64 ilde sağanak yağış etkili oluyor.
Bazı bölgelerde sıcaklıklar ciddi şekilde düşecek.
Doğu kesimlerde Sivas, Malatya, Erzincan, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Cuma günü sağanak beklenen iller:
İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla, Aydın.
Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen iller:
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana; ayrıca Zonguldak, Karabük, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir.
Pazar günü sağanak yağış beklenen iller (64 il):
İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Çorum, Kırıkkale, Ankara, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Bitlis.
13 İlde kar uyarısı
Meteoroloji’nin tahmin haritaları, 1 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin güçlü bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini gösteriyor. Sıcaklıklardaki belirgin düşüşle birlikte Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Tablo yağışlı sistemin 2 Aralık Salı gününden itibaren ülkeyi terk edeceğine işaret ediyor. Ancak sıcaklık düşüşünün devam etmesiyle birlikte hafta ortasında, yani 3 Aralık Çarşamba günü değerlerin mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Yetkililer, ani sıcaklık değişimleriyle beraber batı bölgelerde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ile doğudaki kar yağışının oluşturabileceği risklere karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.