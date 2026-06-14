Milyonlarca öğrenci ve veli dikkat: MEB tüm illere gönderdi, yeni dönemde tarihler belli oldu

Minikler için uyum mesaisi erken başlayacak





Eğitim hayatına ilk adımını atacak olan okul öncesi ile ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için takvim biraz daha erken işlemeye başlayacak. Minik öğrencilerin okul ortamına daha rahat alışabilmeleri ve süreçten keyif alabilmeleri amacıyla 7 ile 11 Eylül tarihleri arasında özel uyum eğitimleri düzenlenecek.

Bununla birlikte, eğitim kademelerinde geçiş yapan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları ile liselerin hazırlık ve 9'uncu sınıflarında okuyacak öğrenciler için de özel çalışmalar yürütülecek. Ayrıca pansiyonlarda konaklayacak öğrencileri de kapsayan bu rehberlik faaliyetleriyle; gençlerin yeni eğitim ortamlarına hızla uyum sağlamaları, okul işleyişini kavramaları ve hem akademik hem de mesleki gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.