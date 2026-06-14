Milyonlarca öğrenci ve veli dikkat: MEB tüm illere gönderdi, yeni dönemde tarihler belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Okulların 14 Eylül'de açılıp 25 Haziran 2027'de kapanacağı yeni dönemde, ara tatil ve sömestir tarihleri de netleşti. Yeni eğitim maratonunda uyum haftasından öğretmenlerin mesleki çalışmalarına kadar tüm detaylar belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci, veli ve eğitimciyi yakından ilgilendiren 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan ve tüm illere gönderilen genelge ile eğitim camiasının yeni dönem yol haritası netleşmiş oldu. Açıklanan takvime göre, yaz tatilinin ardından okullarda ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Öğretmenler ise eğitim süreçlerinin planlanması ve hazırlıklarını kapsayan mesleki çalışmalarına 1 Eylül Salı günü itibarıyla başlayacaklar. Eğitim maratonunun ilk yarısı, 22 Ocak 2027 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla sona erecek.
Minikler için uyum mesaisi erken başlayacak
Eğitim hayatına ilk adımını atacak olan okul öncesi ile ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için takvim biraz daha erken işlemeye başlayacak. Minik öğrencilerin okul ortamına daha rahat alışabilmeleri ve süreçten keyif alabilmeleri amacıyla 7 ile 11 Eylül tarihleri arasında özel uyum eğitimleri düzenlenecek.
Bununla birlikte, eğitim kademelerinde geçiş yapan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları ile liselerin hazırlık ve 9'uncu sınıflarında okuyacak öğrenciler için de özel çalışmalar yürütülecek. Ayrıca pansiyonlarda konaklayacak öğrencileri de kapsayan bu rehberlik faaliyetleriyle; gençlerin yeni eğitim ortamlarına hızla uyum sağlamaları, okul işleyişini kavramaları ve hem akademik hem de mesleki gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
Ara tatil ve Sömestir tarihleri belli oldu
Yeni eğitim yılının yoğun temposunda öğrencilere dinlenme fırsatı sunacak tatil dönemleri de detaylı bir şekilde paylaşıldı. Buna göre, birinci dönemin ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler ve öğretmenler, ilk dönemi bitirmenin yorgunluğunu 25 Ocak ile 5 Şubat 2027 tarihleri arasına planlanan yarıyıl tatilinde atacaklar.
İki haftalık sömestir molasının ardından, ikinci dönemin ilk ders zili 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak. Bahar aylarına denk gelen ikinci dönem ara tatili ise 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. Takvimdeki bu dinlenme sürecinin, Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk gelmesi de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Eğitim yılı Haziran ayında noktalanacak
Kesintisiz ve yoğun geçecek eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü resmen tamamlanacak ve milyonlarca öğrenci için uzun yaz tatili başlamış olacak.
Öğrencilerin okuldan ayrılmasının ardından eğitimcilerin sene sonu mesleki çalışmaları ise 28 ile 30 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilerek, tüm yıla ait akademik değerlendirmeler yapılıp dönem kapatılacak.