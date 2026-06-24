Miras paylaşımında yeni dönem: Aile üyelerini ilgilendiren kritik değişiklik

TBMM’ye sunulan yeni yargı paketi, miras paylaşımında önemli değişiklikler getiriyor. Düzenlemeyle miras kalan taşınmazların satışında ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında yapılacak, böylece aile mülklerinin üçüncü kişilere satışının önüne geçilecek. Suistimallere karşı ise yeni cezalar geliyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda “12. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıklamıştı.
12’nci Yargı Paketi ile miras paylaşımı ve icra satışlarında yıllardır yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemeler kapsamında özellikle ortaklığın giderilmesi davalarında ortaya çıkan hak kayıplarının azaltılması ve satış süreçlerinin daha hızlı tamamlanması amaçlanıyor.
"Suistimalleri ortadan kalkacak"
Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında suistimalleri ortadan kaldırıyoruz. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satış sürecinde birinci açık artırmanın malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. İdari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için önemli adım atıyoruz” demişti.
Aile mülklerine öncelik
Mevcut uygulamada miras kalan bir taşınmazın satışına yönelik açık artırmalara üçüncü kişiler de katılabiliyor. Bu durum zaman zaman ailelerin uzun yıllardır kullandığı ev, arsa veya tarlaların aile dışındaki kişilere geçmesine neden olabiliyor. Yeni düzenlemeye göre, tüm maliklerin mirasçı olduğu ve üçüncü kişilerin pay sahibi olmadığı taşınmazlarda yapılacak ilk açık artırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Böylece mirasçıların taşınmazı kendi aralarında muhafaza edilecek, aile mülkiyeti korunacak. Üçüncü kişilerin kazandığı açık artırmalar, hak sahiplerinin satış bedeline aylar sonra ulaşmasına ve yeni ilan, tebligat ile satış masraflarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Satış süreçlerinin bazı dosyalarda 6 ay ila 1 yıl daha uzayabildiği için sorunlar çıkıyordu.
Teminat zorunluluğu ve idari para cezaları
Düzenlemenin hedef aldığı bir diğer sorun ise satış ihalelerinde yaşanan gecikmeler. Uygulamada bazı kişiler yüksek teklif vererek ihaleyi kazanmasına rağmen satış bedelini süresinde yatırmıyor. Bu durumda ihale iptal edilerek sürecin yeniden başlatılması gerekiyor. Yeniden yapılan ihaleler ise hem hak sahiplerinin paralarına geç ulaşmasına hem de ek masrafların ortaya çıkmasına yol açıyor. Paketle birlikte ihaleyi kazanıp bedeli yatırmayan kişinin teminatı iade edilmeyecek. Ayrıca teklif ettiği bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanacak.