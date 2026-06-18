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Muğla’da otomobilde 5 kilo 670 gram skunk ele geçirildi: Bir kişi tutuklandı

Muğla’da otomobilde 5 kilo 670 gram skunk ele geçirildi: Bir kişi tutuklandı

23:3418/06/2026, Perşembe
DHA
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde polisin arama yaptığı otomobilde 5 kilo 670 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan Yaşar İnsaf (38) tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris’te piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı.

İlçe merkezinde polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada 5 kilo 670 gram skunk ele geçirildi. 

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar İnsaf tutuklandı.

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