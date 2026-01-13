Yeni Şafak
Münevver Karabulut’un ailesi yine sarsıldı: Feci kazada iki can kaybı

11:4513/01/2026, Salı
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yılbaşı günü kazada ölen iki kişinin Münevver Karabulut’un amcası Hüseyin Karabulut ile yengesi Hafize Karabulut olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

1 Ocak 2026 günü saat 15.57 sıralarında Susurluk Ömerköy mevkisinde 34 FBC 585 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine ekipler saat 15.59’da harekete geçti. Karesi Grup Amirliği’nden 1 araç ve 4 personel olay yerine sevk edilirken, ekipler saat 16.23’te kaza mahalline ulaştı.

Yapılan incelemede, araçta 1 sürücü ve 2 yolcunun bulunduğu belirlendi.2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut’un ailesi, yeni yılda yaşanan bu trafik kazasıyla bir kez daha acı haberle sarsıldı.

Kaza sonucu otomobilde bulunan Hafize Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Karabulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Karabulut ve eşi Hafize Karabulut’un cenazeleri, Bolu ili Mengen ilçesi Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

