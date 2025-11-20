Yeni Şafak
Kentin yöresel lezzeti bölgede marka haline geldi: 15 yıllık usta sırrını açıkladı

Kentin yöresel lezzeti bölgede marka haline geldi: 15 yıllık usta sırrını açıkladı

20:2120/11/2025, Perşembe
IHA
Muş’ta 15 yıldır tandırda hazırlanan büryan kebabını yaşatan Metin Göçmen, kentin bu yöresel lezzetini tatlı rekabetin yaşandığı bölgede marka haline getiriyor.

Muş’ta yaklaşık 15 yıldır büryan kebabı geleneğini sürdüren büryan ustası Metin Göçmen, tandırda kuzu etiyle hazırlanan bu eşsiz yöresel lezzeti yaşatmaya devam ediyor. Bitlis ve Siirt büryanlarıyla tatlı bir rekabet içerisinde olan Muş büryanı, kendine has aroması ve pişirme tekniğiyle bölge halkının yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin de beğenisini topluyor.

Kent merkezindeki işletmesinde sabahın erken saatlerinde tandırı yakan Göçmen, özenle seçilen kuzu etlerini geleneksel yöntemlerle hazırlıyor.


Büryan kebabına olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden işletme sahiplerinden Sedat Göçmen, Bitlis ve Siirt ile tatlı bir rekabet içinde olduklarını belirterek, "Her ilin kendine özgü bir büryan kültürü var ancak Muş büryanının lezzeti ve tandırda pişirme tekniğiyle farklı bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Ortalama 15 yıldır Muş’ta büryan çıkarıyoruz restoranımızda. Şöyle bir şey demek istiyorum: Bu 15 yıllık süre zarfında kendi çiftliğimizde yetiştirdiğimiz kuzuları burada büryan olarak hazırlıyoruz...

 Çevrede Bitlis ve Siirt’in adı daha çok duyulmuş olabilir ancak biz de bu illerle tatlı bir rekabet içerisinde olmak istiyoruz. Kuzularımızı Muş’un yüksek yaylalarında otlatıyoruz. Ortalama 8. ve 9. aylarda kendi çiftliğimize alarak bir süre besledikten sonra kesim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ardından müşterilerimize ikram ediyoruz. Bitlis ve Siirt ile tatlı bir rekabet içindeyiz ve bu rekabette biz de kendimizi göstermek istiyoruz. Bu sebeple Bitlisli ve Siirtli değerli dostlarımızı, hemşehrilerimizi buraya büryan yemeye davet ediyoruz" dedi.

