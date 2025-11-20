Büryan kebabına olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden işletme sahiplerinden Sedat Göçmen, Bitlis ve Siirt ile tatlı bir rekabet içinde olduklarını belirterek, "Her ilin kendine özgü bir büryan kültürü var ancak Muş büryanının lezzeti ve tandırda pişirme tekniğiyle farklı bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Ortalama 15 yıldır Muş’ta büryan çıkarıyoruz restoranımızda. Şöyle bir şey demek istiyorum: Bu 15 yıllık süre zarfında kendi çiftliğimizde yetiştirdiğimiz kuzuları burada büryan olarak hazırlıyoruz...