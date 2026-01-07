Müstakil ev alevlere teslim oldu: Yanan evini gözyaşları içinde izledi

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi’nde 5 kişinin ikamet ettiği müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.