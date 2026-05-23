Müstakil evde korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

09:4323/05/2026, Cumartesi
IHA
Eskişehir’deki bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, bir müstakil evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.


 İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Maddi zarara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha da büyümeden söndürüldü.


Yangının çıktığı noktada soğutma çalışmaları da yapılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.


#yangın
#müstakil ev
#Eskişehir
