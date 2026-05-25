Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Niğde
Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

09:2725/05/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, 04.30 sıralarında Niğde-Kayseri Yolu Kızıklı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 15 EJ 070 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 38 AIZ 152 plakalı otomobil çarpıştı. 

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 15 EJ 070 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ö. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan M.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Kazada yaralanan sürücü B.K. ile R.D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Niğde
#kaza
#ölü
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul arefe günü kaçta kapanıyor?