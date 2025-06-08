Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor: İlçeye 20 bin araç geldi

Ankara'nın en yakın sahili olan ilçenin bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşadığını aktaran Çakır, "Gelenlerin büyük çoğunluğunu Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız doldu. Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere ve TTK Amasra Müessesesi alanına yönlendiriyoruz. Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçemizde günübirlik yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar devam edecektir." diye konuştu.