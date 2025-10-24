Okul kantinlerine denetim: Çocukların sağlığı için ürünleri tek tek incelediler

Ayrıca çocukların güvenli, sağlıklı gıda ürünlerine huzurlu şekilde ulaşması için fiyat listelerinin görünür alanlarda yer alması ve ürünlerin belirlenen standartlara uygun şekilde satılması yönünde hatırlatmalar yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu çerçevede okul kantinlerinde gerçekleştirdiğimiz denetimleri yıl boyunca sürdürecek, öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz" denildi.







