Okulda boykot zorbalığı

Rüzgarı tersine çevireceğiz

Teknik direktör Fatih Tekke ile yeni bir döneme girdiklerini belirten Trabzonspor’un tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, “Bazı şeyleri değiştirmek bizim elimizde. Bir sistem üzerinde değil, birkaç sistem üzerinde oynadığımız oyunlar var. Her gün bunları çalışıyoruz ve önümüz açık. Hedefimiz de Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa’ya gitmek” dedi.