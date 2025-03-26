Okulda boykot zorbalığı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Cahil boykotçu
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp İBB Başkanlığı'ndan alınmasına neden olan yolsuzluk soruşturmasını dikkatlerden kaçırmaya çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Şubat dönemi uygulamalarını hatırlatan bir yöntemle şirketleri hedef gösterdi. Yerli kahve zinciri Espressolab'ın boykot edilmesini isteyen Özel’in; Demirören AVM, Milangaz ve Likitgaz’ın Demirören Grubu’na ait olduğunu sanması da alay konusu oldu.
Ders boykotu terörü
İBB’ye yönelik soruşturmalar bahanesiyle sokak çağrısı yapanlar, üniversiteleri de hedefine koydu. Üniversite öğrencileri, eylemlere katılmak için dersleri boykot etmeye başladı. Eylemlere katılmayan arkadaşlarına da baskı yapan gençlere akademisyenler de destek veriyor. Ancak derslerde yoklama alan akademisyenler de sosyal medyada hedef gösterilerek linç ediliyor.
Rüzgarı tersine çevireceğiz
Teknik direktör Fatih Tekke ile yeni bir döneme girdiklerini belirten Trabzonspor’un tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, “Bazı şeyleri değiştirmek bizim elimizde. Bir sistem üzerinde değil, birkaç sistem üzerinde oynadığımız oyunlar var. Her gün bunları çalışıyoruz ve önümüz açık. Hedefimiz de Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa’ya gitmek” dedi.