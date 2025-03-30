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Oltayla avladı, görünce şaşkına döndü: Bu balığı beklemiyordum

Oltayla avladı, görünce şaşkına döndü: Bu balığı beklemiyordum

21:1330/03/2025, Sunday
DHA
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Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda kıyıda oltasıyla avlanan amatör balıkçı Ufuk Çakır (33), 130 santimetre uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında orkinos yakaladı.

Keşan ilçesinde yaşayan ve 10 yıldır amatör balıkçılık yapan Ufuk Çakır, İbrice Limanı'nda olta ile balık avlamaya gitti. Çakır'ın oltasına bir süre sonra büyük bir balık takıldı.


Çakır, yaklaşık 20 dakikalık uğraş sonucu arkadaşının da yardımıyla balığı güçlükle kıyıya çekti.



‘BU BALIĞI BEKLEMİYORDUM'


10 yıldır amatör balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu büyüklükte bir balık tuttuğunu ifade eden Çakır, “En sevdiğim av disiplini olan ‘Shore jigging' av tekniği ile derin meralarda çeşitli avcı balıkları avlıyorum. Akya, torik, yazılı orkinos, sinarit gibi balıkları tutuyorum. Çeşitli meralara gidiyordum. Daha önceki bir avda oltaya orkinos takıldı. Ancak bir süre mücadele sonunda kazanan taraf o olmuştu...

Bu balığı beklemiyordum. Oltaya geldiğinde ilk önce torik zannettim. Sonrasında büyük olduğunu belli etti ve mücadele başladı. Yaklaşık 20 dakikalık mücadele sonunda galip gelen taraf ben oldum...

Orkinos kıyıya geldi ve kıyı rekorumu 30 kilo ağırlığında ve 130 santimetre uzunluğunda orkinosla kırdım. Peşinde olan herkese rastgele” dedi. 

#Edirne
#Saros Körfezi
#Orkinos

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