Oltayla avladı, görünce şaşkına döndü: Bu balığı beklemiyordum

‘BU BALIĞI BEKLEMİYORDUM'





10 yıldır amatör balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu büyüklükte bir balık tuttuğunu ifade eden Çakır, “En sevdiğim av disiplini olan ‘Shore jigging' av tekniği ile derin meralarda çeşitli avcı balıkları avlıyorum. Akya, torik, yazılı orkinos, sinarit gibi balıkları tutuyorum. Çeşitli meralara gidiyordum. Daha önceki bir avda oltaya orkinos takıldı. Ancak bir süre mücadele sonunda kazanan taraf o olmuştu...