Ordu'da feci kaza: İki ölü var

Kaza, Kumru ilçesinde bağlı Karaağaç Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit M. (76) yönetimindeki CA 660 MX plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bir bakkalın önünde bekleyen Ömer Irgav (80) ile Nadire Irgav'a (64) çarptı.