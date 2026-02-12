Yeni Şafak
Ordu'da sahile vurmuştu: Gizemli parçanın sırrı çözüldü

07:2712/02/2026, Perşembe
IHA
Ordu’nun Ünye ilçesinde salı günü sabah saatlerinde kıyıya vuran insansız hava aracının (İHA), yapılan teknik incelemeler sonucunda İran menşeli bir ’kamikaze İHA’ olduğu belirlendi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi, Devlet Sahil Yolu mevkiinde salı günü sabah saatlerinde deniz kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı bir cisim gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. 

Olay yerine gelen ekipler, bölgeye güvenlik önlemi şeridi çekti. İlk bakışta bir insansız hava aracı parçası olduğu anlaşılan cisim için bölgeye uzman ekipler çağrıldı. İncelemeler sırasında patlama riskine karşı Devlet Sahil Yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma boyunca trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlandı.

İstanbul’dan SAS komandoları geldi


Parçanın detaylı incelenmesi üzerine bölgeye 4 kişilik SAS Komando timi, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, Ordu Sahil Güvenlik ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı personel sevk edildi.

İran menşeli kamikaze


Uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda, kıyıya vuran parçanın İran yapımı bir kamikaze İHA olduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından İHA parçası, detaylı analizler yapılmak üzere emniyet birimleri tarafından muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

