Ordu'da sır ölüm: Önce aracı sonra cansız bedenlerine ulaşıldı

Ordu'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı Erdoğan ve Sinanoğlu için iki Mayıs'ta ihbarda bulunmasının ardından yapılan çalışmada Erdoğan'ın otomobili, Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu mevkisinde park halinde bulunmuştu.





Ekipler, dün kanyondan akan suda yaptığı aramada ise Gizem Sinanoğlu'nun cansız bedenine ulaşmıştı.