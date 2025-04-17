Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Ordu'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu

Ordu'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu

15:1817/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Ordu'nun Altınordu ilçesinde siste güzel manzaralar ortaya çıktı.

Saraycık Mahallesi'nde 2006'da kent ormanı ilan edilen sahilden 900 metre yüksekteki Yoroz mevkisine gelen vatandaşlar, seyir terasından sis bulutunu izledi.

Ziyaretçiler, sisin oluşturduğu manzaraları fotoğrafladı.

Seyir terasına ilk kez çıktığını belirten Ali Garip Gür, çok güzel sis bulutu manzarasıyla karşılaştığını söyledi.

Sisin oluşturduğu güzellik karşısında çok etkilendiğini ifade eden Gür, herkese doğanın keyfini çıkarmayı tavsiye etti.

Sema Öksüz ise çok güzel sis manzarasıyla karşılaştığını, adeta kendisini bulutların üzerinde hissettiğini dile getirdi.

Sis bulutunun oluşturduğu manzara dronla havadan da görüntülendi.


#Ordu
#Altınordu
#Sis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı