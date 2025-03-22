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Ordu'da yavru köpekleri ezen sürücü yoluna devam etti

Ordu'da yavru köpekleri ezen sürücü yoluna devam etti

23:5722/03/2025, Cumartesi
G: 23/03/2025, Pazar
DHA
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde kimliği belirsiz kişi, kullandığı otomobille yavru köpeklere çarpıp kaçtı. Ayakları kırılan 2 aylık yavru köpeklerden biri olay yerinden uzaklaşırken, diğeri tedaviye alındı.

Olay, saat 11.30'da ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi 710. Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, kullandığı otomobille yolda gezen yavru köpekleri ezdi. 

Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpekler acı içerisinde havlamaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, Altınordu Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. 

Yavru köpeklerden biri kırık ayağı ile olay yerinden uzaklaşırken, diğer yavru köpek ise gelen ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. 

Ayakları kırılan köpek tedaviye alındı.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. 

#Ordu
#Köpek
#Sürücü

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