Ordu'daki bu adaya girişler yasak: Çok nadir bir özelliğe sahip

"HERKES GELİP GÖRMELİ"





Ramazan Bayramı tatilinde Hoynat Adası'nı görmek için Kocaeli'den geldiğini belirten Mustafa Evce (35), "Eşim ve çocuklarımla birlikte memleket gezintisine çıktık. Ordu'nun da güzel yerlerini geziyoruz. Burayı da çok anlattılar, biz de görmek için buraya kadar geldik. Hava biraz kapalı ama yine de çok güzel" dedi.