Ordu'nun seyir terası Boztepe'de kar manzarası

Yurt dışından geldiğini belirten Hidayet Aykut (64), "Memlekete geldik. Türkiye'miz çok güzel, Ordu'muz çok güzel. Herkesi buraları görmeye davet ediyorum. Havamız, denizimiz, doğamız çok güzel. Türkiye'nin kıymetini bilmemiz lazım" dedi.





Fatma Aykut (59) ise Boztepe'nin gezip görmeye değer bir yer olduğunu söyledi.