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Ordu'nun seyir terası Boztepe'de kar manzarası

Ordu'nun seyir terası Boztepe'de kar manzarası

18:3420/03/2025, Perşembe
DHA
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Denizden yaklaşık 500 metre yükseklikteki Boztepe, kar yağışı ile beyaza büründü.

Altınordu ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde, kar yağışı etkili oldu. Denizden yaklaşık 500 metre yükseklikteki Boztepe, kar yağışı ile beyaz büründü.

Ortaya güzel görüntüler çıkarken, Boztepe'ye gelenler fotoğraf çekip, karın keyfini çıkardı. 

Yurt dışından geldiğini belirten Hidayet Aykut (64), "Memlekete geldik. Türkiye'miz çok güzel, Ordu'muz çok güzel. Herkesi buraları görmeye davet ediyorum. Havamız, denizimiz, doğamız çok güzel. Türkiye'nin kıymetini bilmemiz lazım" dedi.


Fatma Aykut (59) ise Boztepe'nin gezip görmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

'FINDIK SIKINTIYA DÜŞEBİLİR'


Nuri Çalışkan (46) da "Kar güzel ama fındık üreticisi olarak fındığı düşünüyoruz. Kar yağdığı zaman fındık sıkıntıya düşebilir. Zirai don oluşabilir. Bu yüzden şu an tek düşüncemiz fındık" diye konuştu.

#Boztepe
#Ordu
#Kar

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