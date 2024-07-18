Ordu'yu sağanak vurdu

“Sahada 15 adet iş makinesi ve 70 personelimiz çalışıyor”

Kritik bölgeler başta olmak üzere sahada iş makineleri ve 70 personelin mücadele ettiğini söyleyen Başkan Tavlı, “Kritik bölgelerimizde iş makinelerimizi bulundurarak, olabilecek bir selin yaşanmaması için tedbirlerimizi arttırdık. Şu an bulunduğumuz Saraçlı Mahallesi Derya Sokak üzerinde daha önce çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yaklaşık olarak şu an itibarıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile beraber 15 adet iş makinesi ve 70 personel aktif sahada görevlendirilmiştir” diye konuştu.